Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, wenige Wolken, bei 23 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei wenigen Wolken. Im bayerischen Wald kann es am Nachmittag vereinzelte Schauer geben. Es wird sommerlich warm mit 23 bis 29 Grad. Morgen weiter sonnig. Im nördlichen Franken steigt das Gewitterrisiko. Der Samstag bleibt noch freundlich. Höchstwerte 21 bis 29 Grad. Am Sonntag mehr Wolken und zeitweise Regen. Dann nur noch 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2025 06:00 Uhr