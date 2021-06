Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne mit einigen harmlosen Wolken. Die Temperaturen steigen auf hochsommerliche 27 bis 33 Grad. In der Nacht klar bei 15 Grad. Morgen und am Freitag zunächst unverändert sonnig. Ab Freitagnachmittag und -abend sind ganz vereinzelt kräftige Gewitter möglich. Höchstwerte bis 35 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2021 06:00 Uhr