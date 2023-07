Das Wetter in Bayern: Viel Sonne und sehr heiß bei 32 bis 37 Grad.

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj dämpft Erwartungen an Kiews Offensive

Kiew: Die Ukraine hat die Erwartungen an die laufende Offensive gedämpft. Präsident Selenskyj sagte am Abend, man müsse ganz klar begreifen, dass die russischen Streitkräfte alles tun werden, um die ukrainischen Soldaten in den südlichen und östlichen Gebieten aufzuhalten. Daher müsse man für jeden Kilometer an zurückerobertem Gebiet dankbar sein. Laut dem Chef der Nationalgarde sind ukrainische Kräfte im Verlauf einer Woche 1,7 Kilometer in Richtung Süden vorangekommen. Ziel sei es, die Stadt Melitipol zu erreichen.

