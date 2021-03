Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, sechs bis zehn Grad

Papst gedenkt der Kriegsopfer in ehemaliger IS-Hochburg Mossul

Mossul: Papst Franziskus hat bei seiner Irak-Reise in einer symbolträchtigen Zeremonie in der zerstörten Stadt der Kriegsopfer gedacht. Die Terrororganisation "Islamischer Staat" hatte dort im Juni 2014 ein "Kalifat" ausgerufen. Erst drei Jahre später wurde die Stadt befreit und bei Gefechten schwer beschädigt. Zeitzeugen berichteten während der Messe über ihre Verfolgung und Vertreibung während der IS-Herrschaft. Der Papst zeigte sich bestürzt und betonte, dass alle Opfer seien, Moslems, Christen und auch Jesiden. Am Ende der Zeremonie wurde ein Gedenkstein enthüllt, um an die Papstvisite zu erinnern. Franziskus ließ eine Friedenstaube aufsteigen, anschließend reiste er in den christlich geprägten Ort Karakosch weiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2021 10:00 Uhr