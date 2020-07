Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, örtlich Schauer und Gewitter

Nachrichtenarchiv - 01.07.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vereinzelte und teils kräftige Schauer und Gewitter. Es gilt eine entsprechende Unwetterwarnung für Teile Schwabens. Höchstwerte 24 bis 30 Grad. Kommende Nacht Schauer und Gewitter bei Tiefstwerten um 17 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Ab Freitag freundlich, an den Alpen einzelne Schauer. Höchstwerte 17 bis 26 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2020 17:00 Uhr