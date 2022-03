Das Wetter in Bayern: viel Sonne, nur im Westen lockere Wolken bei höchstens 8 bis 13 Grad

Nachrichtenarchiv - 12.03.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne und nur im Westen lockere Wolken bei Höchstwerten von 8 bis 13 Grad. Dazu meist schwacher Ostwind. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Montag viel Sonne bei höchstens 8 bis 15 Grad. Am Dienstag wechselnd bewölkt und vor allem im Norden Regen. Höchstwerte 11 bis 16 Grad. Tiefstwerte +2 bis -6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2022 06:00 Uhr