Das Wetter in Bayern: viel Sonne mit 23 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute ist es sonnig, höchstens ein paar lockere Wolken ziehen durch und es wird 23 bis 32 Grad warm. Auch in der Nacht ist es meist klar mit Tiefstwerten zwischen 17 bis 8 Grad. Bis Sonntag bleibt es sommerlich und heiß. Am Wochenende kann es an den Alpen und in Unterfranken jeweils gegen Abend ein paar kleinere Schauer oder Gewitter geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2025 06:00 Uhr