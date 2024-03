Das Wetter in Bayern: viel Sonne, lebhafter Wind, 7 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonnenschein. Lebhaft auffrischender Wind. Höchstwerte zwischen 7 und 13 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten von +2 bis -2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Sonntag freundlich mit einigen Wolken. Am Sonntagabend in Schwaben Schauer möglich. Am Montag wechselhaft. Es wird noch milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 15:00 Uhr