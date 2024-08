Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, in der Nacht klar

Das Wetter in Bayern: Weiter viel Sonne und nur wenige Quellwolken. Örtlich sind Schauer oder Wärmegewitter möglich. In der Nacht meist sternenklar; Tiefsttemperaturen 18 bis 13 Grad. Morgen und am Wochenende bleibt es sonnig mit höchstens vereinzelten Wärmegewittern. Tageshöchstwerte bis 33, nächtliche Tiefstwerte bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2024 17:00 Uhr