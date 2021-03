Nachrichtenarchiv - 07.03.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute wieder viel Sonne bei zwei bis sieben Grad. Morgen und am Dienstag wechselnd bewölkt, bei maximal sieben Grad. Auch am Mittwoch freundlich und trocken und etwas wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2021 06:00 Uhr