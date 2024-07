Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, Höchstwerte bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Bei viel Sonne Temperaturen zwischen 28 und 32 Grad. Erst am späten Nachmittag im Allgäu leichte Gewitterneigung. Kommende Nacht erst klar, später bewölkt und von Westen her gewittrige Regenfälle bei Tiefstwerten um 18 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und auch in den folgenden Tagen wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Schauer oder Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 06:00 Uhr