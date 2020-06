Das Wetter in Bayern: viel Sonne, Höchstwerte 21 bis 27 Grad

Nachrichtenarchiv - 02.06.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, später im Bayerischen Wald leichte Gewitterneigung. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. In der Nacht klar oder leicht bewölkt, Tiefstwerte um 10 Grad. Morgen freundlich bei 22 bis 27 Grad, am Nachmittag und Abend örtlich Schauer oder Gewitter. Ab Donnerstag unbeständig mit Regen und einzelnen Gewittern; am Freitag auch kühler, nur noch höchstens 12 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2020 14:00 Uhr