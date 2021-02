Nachrichtenarchiv - 20.02.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Anfangs örtlich Nebel. Dieser löst sich im Tagesverlauf überall auf und es ist sonnig bei Höchstwerten von 9 bis 17 Grad. Am Sonntag und Montag viel Sonnenschein und trocken. Maximal 9 bis 18 Grad. Am Dienstag sonnig bei 13 bis 19 Grad. Nachts vielfach sternenklar bei 5 bis -4 Grad.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 20.02.2021 05:00 Uhr