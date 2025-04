Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, bis zu 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Nochmal viel Sonne, nur gelegentlich lockere Wolken bei Höchstwerten von 18 bis 24 Grad. Zum Teil windig. Erst am Nbend ziehen von Westen her allmählich Wolken auf. Nachts 10 bis 3 Grad. Am Sonntagmorgen im Westen Frankens erste Schauer. Am Sonntag freundlich vereinzelt aber auch Schauer und einzelne Gewitter. Am Montag im Südosten sonni Abschnitte sonst überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen. Am Dienstag Föhn am Alpenrand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 06:00 Uhr