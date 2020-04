Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, bis 24 Grad

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei 19 bis 24 Grad. Besonders im Donau-Alb-Raum sowie vom Frankenwald bis zum Bayerischen Wald örtlich Schauer möglich. In der Nacht meist klar und trocken bei Tiefstwerten um 8 Grad. Morgen mehr Sonne als Wolken. Vor allem am Nachmittag örtlich Schauer und Gewitter. 20 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Sonntag ähnlich. Am Montag wieder viel Sonne. Etwas kühler.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 14:45 Uhr