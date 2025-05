Das Wetter in Bayern: viel Sonne, bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute wird es freundlicher als zuletzt. Es wird sonnig und warm bei Höchstwerten zwischen 16 und 22 Grad. Am westlichen Alpenrand kann es später vereinzelt Schauer geben. In der Nacht auf Sonntag kühlt es ab auf 9 bis 1 (ein) Grad; in manchen Alpentälern ist leichter Frost möglich. Morgen und auch am Montag und Dienstag wird es sonnig und warm mit wenigen Wolken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 09:00 Uhr