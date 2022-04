Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, bis 21 Grad

600 Kilogramm Gammelfleisch in Transporter auf der A3 entdeckt

Würzburg: Die Polizei in Unterfranken hat fast 600 Kilogramm Gammelfleisch in einem Transporter auf der A3 entdeckt. Wie die Verkehrspolizei mitteilte, sollte das rohe Rind- und Schweinefleisch zu Hackfleisch weiterverarbeitet werden. Beamte hatten den Transporter am Freitag auf dem Rastplatz Würzburg-Nord kontrolliert. Das Fleisch lag unverpackt in offenen Plastikkörben in dem völlig verschmutzten und ungekühlten Fahrzeug, heißt es in dem Polizeibericht. Das Gesundheitsamt ermittelt jetzt, das Fleisch wurde vernichtet.

