Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei maximal 30

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein mit höchstens einigen wenigen Wolken. Die Temperaturen erreichen 26 bis 30 Grad. In der kommenden Nacht klar, Abkühlung auf etwa 13 Grad. Auch morgen und an den Tagen danach dominiert Hochdruckeinfluss. Dabei muss am Dienstag mit vereinzelten Wärmegewittern gerechnet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 11:00 Uhr