Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei maximal 30

Das Wetter in Bayern: Örtliche Nebelfelder lösen sich schnell auf, danach überwiegend sonnig. Höchstwerte 26 bis 30 Grad. In der Nacht klar bei Tiefstwerten um 13 Grad. Auch die kommenden Tage oft sonnig bei bis zu 31 Grad. Am Dienstag vereinzelt Wärmegewitter möglich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 06:15 Uhr