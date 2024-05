Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei maximal 20 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig mit nur wenigen Wolken bei maximal 20 bis 25 Grad. Ab dem Nachmittag im Bayerischen Wald leichte Schauerneigung. In der Nacht höchstens leicht bewölkt mit Tiefsttemperaturen um 10 Grad. Morgen und am Dienstag oft freundlich bei ähnlichen Temperaturen, in Alpennähe örtlich Schauer und Gewitter. Am Mittwoch wechselhaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2024 10:00 Uhr