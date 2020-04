Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: viel Sonnenschein bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 22 Grad. In der sternklaren Nacht kühlt es ab auf Werte um 4 Grad. Der morgige Ostersonntag wird erneut sonnig und warm, am Ostermontag ziehen vorübergehend Schauer auf. Am Dienstag wird es dann wieder freundlicher, aber deutlich kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 06:00 Uhr