Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei maximal 14 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Die Sonne scheint, dazu kommen höchstens ein paar dünne Wolken und etwas Dunst an Donau, Isar und Inn bei maximal 14 bis 19 Grad. In der Nacht teils frostig bei -4 bis + 6 Grad. Am Wochenende oft sonnig bei 15 bis 20 Grad. Ab Montag von den Alpen her dichte Wolken, gebietsweise Regen und wieder kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2025 13:00 Uhr