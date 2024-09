Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei höchstens 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, kaum Wolken und vor allem im Norden und Osten lebhafter Wind bei Höchstwerten zwischen 19 und 25 Grad. In der Nacht sternenklar bei Temperaturen um 8 Grad. Die Aussichten: Auch am Wochenende sonnig. Am Montag dann unbeständig mit Schauern und Gewittern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2024 14:00 Uhr