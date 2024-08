Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei bis zu 34 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig und heiß, erst zum Abend hin an den Alpen Wärmegewitter möglich. Höchsttemperaturen von 30 bis 34 Grad. In der Nacht meist klar, Temperaturrückgang auf Tiefstwerte um 18 Grad. In den kommenden Tagen bleibt es sonnig, mit teils örtlichen Gewittern am Abend. Temperaturen bis zu 34 Grad, in den Nächten Tiefstwerte von 20 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 10:00 Uhr