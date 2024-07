Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei bis zu 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Nebelauflösung viel Sonne. Nur an den Alpen zum Abend hin Gewitter möglich. Höchstwerte 28 bis 32 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 18 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis zum Freitag meist wechselhaftes Wetter mit Sonne, Wolken und teils kräftigen Schauern und Gewittern. Tageshöchsttemperaturen zwischen 23 und 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 06:00 Uhr