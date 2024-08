Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei bis zu 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Verbreitet sonnig. Höchstwerte bis 31 Grad. Ab dem späten Nachmittag kann es in den Alpen Gewitter geben. In der Nacht klar, bei Tiefstwerten bis 15 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen viel Sonne, vereinzelt Wärmegewitter. Tageshöchstwerte bis 33 Grad, nächtliche Tiefstwerte bis 13 Grad.

