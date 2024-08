Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei bis zu 31 Grad

Das Wetter in Bayern: sonnig, ab dem späten Nachmittag kann es im höheren Allgäu zu Gewittern kommen. Höchstwerte 27 bis 31 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 15 Grad. In den kommenden Tagen weiter viel Sonne, jeweils ab dem Nachmittag in der Nähe der Berge Gewitter möglich. Tageshöchstwerte 24 bis 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2024 11:00 Uhr