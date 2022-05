Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute sonnig und trocken. Im Norden windig. Höchstwerte 25 bis 30 Grad. Kommende Nacht teils klar, teils wolkig. in Franken einzelne Schauer. Tiefstwerte 17 bis 9 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig und in den Bergen Schauer. Bis 28 Grad. Am Freitag etwas kühler und unbeständiger. Am Samstag wieder viel Sonne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2022 06:00 Uhr