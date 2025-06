Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei bis zu 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Ein Mix aus Sonne und Wolken, Höchstwerte zwischen 22 Grad im Allgäu und 28 Grad am Main. In der Nacht klar bei 15 bis 8 Grad. Morgen und auch an Fronleichnam und am Freitag weiterhin viel Sonne. Höchstwerte morgen bis 31 Grad, in den folgenden Tagen nicht mehr ganz so warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2025 10:00 Uhr