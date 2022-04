Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei bis zu 21 Grad

DJ Khaled bekommt Stern auf dem Walk of Fame

Los Angeles: Der US-Rapper und Musikproduzent DJ Khaled ist mit einem Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" geehrt worden. Seine Plakette auf dem berühmten Bürgersteig ist die 2.719te. Bekannnte Songs von DJ Khaled sind "I'm the One" und "Welcome to My Hood". Der Song "Higher", den er mit John Legend und Nipsey Hussle aufgenommen hatte, brachte ihm 2019 eine Grammy-Trophäe ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2022 07:00 Uhr