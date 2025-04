Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei bis zu 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, dazu windig bei 15 bis 21 Grad. In der Nacht dann klar bei +9 bis -1 Grad. Morgen weiter viel Sonnenschein und bis zu 22 Grad. Am Wochenende teils sonnig, teils bewölkt. Höchstwerte am Samstag 11 bis 19, am Sonntag nur noch 4 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2025 06:00 Uhr