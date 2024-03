Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei bis zu 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit nur einigen lockeren Wolkenfeldern. Höchstwerte 11 bis 16 Grad. In der Nacht weitgehend klar bei 3 Grad. Morgen zunächst freundlich, zum Abend hin in Schwaben etwas Regen. Am Montag teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt Regen bei 12 bis 16 Grad, am Dienstag stark bewölkt mit Schauern bei 7 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2024 10:00 Uhr