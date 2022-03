Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 9 bis 14 Grad

Selenskyj warnt Bürger vor Kollaboration mit Russland

Kiew: Wer sich in der Ukraine der russischen Armee anschließt, muss nach den Worten von Präsident Selenskyj mit harten Konsequenzen rechnen. In einer Videobotschaft sagte Selenskyj in der Nacht, Russland versuche etwa in der Region Cherson im Süden des Landes, lokale Politiker zu erpressen und Druck auf Abgeordnete auszuüben. Wer sich von den Angeboten der russischen Besatzer in Versuchung geführt sehe, unterschreibe damit sein eigenes Urteil und folge den mehr als 12.000 Besatzern, so Selenskyj. Damit spielte er offenbar auf die russischen Gefallenen an, deren Zahl er kürzlich auf mehr als 12.000 bezifferte. An die Adresse Russlands und seiner Unterstützer gerichtet betonte der ukrainische Präsident außerdem, sein Land werde niemandem vergeben, nicht vergessen und jeden finden und zur Verantwortung ziehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.03.2022 11:00 Uhr