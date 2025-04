Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 7 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist sonnig und trocken, im Osten und Nordosten gibt es einige wenige Wolken. Dazu weht ein lebhaft auffrischender Wind. Höchstwerte 7 bis 14 Grad. In der Nacht vielerorts sternenklar. Tiefstwerte plus 3 bis minus 4 Grad. Bis Donnerstag weiter meist trocken und freundlich, ab und zu lebhafte Winde. Höchstwerte bis 17, Tiefstwerte bis minus vier Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2025 06:00 Uhr