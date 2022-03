Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei 6 bis 11 Grad

Russland hat in der Nacht zahlreiche ukrainische Städte angegriffen

Kiew: Eine Woche nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine ist die Hauptstadt Kiew wieder von schweren Detonationen erschüttert worden. In der Nacht heulten Luftalarmsirenen, Zehntausende Kiewer suchten erneut in Kellern oder in U-Bahnhöfen Schutz. Seit den Morgenstunden steht fest, dass russische Truppen mit Cherson am Fluss Dnjepr im Süden der Ukraine die erste ukrainische Großstadt ganz eingenommen haben. Eine entsprechende Meldung der russischen Armee bestätigten ukrainische Behörden. Im ostukrainischen Charkiw sind bei Luftangriffen laut ukrainischen Angaben acht Menschen getötet worden, als ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen wurde. Raketen trafen zudem ein Verwaltungsgebäude und beschädigten die Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale. Russland veröffentlichte zum ersten Mal eine eigene Opferzahl. Demnach sollen in einer Woche 498 russische Soldaten in der Ukraine gestorben sein. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach in einer Rede hingegen von 9.000 getöteten russischen Kämpfern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2022 07:00 Uhr