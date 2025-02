Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei -4 bis +4 Grad

Das Wetter in Bayern: In Franken Sonne, sonst zunächst Hochnebel, im Tagesverlauf dann in ganz Bayern freundlich. Werte um den Gefrierpunkt. In der Nacht klar und frostig, Abkühlung bis minus 16 Grad. Morgen weiter Sonnenschein. Am Donnerstag bewölkt und vereinzelt Regen. Ab Freitag mildes Vorfrühlingswetter. Höchstwerte zwischen 1 und 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2025 06:00 Uhr