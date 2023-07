Meldungsarchiv - 15.07.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 33 bis 37 Grad. Am Abend im westlichen Franken Gewitter möglich. In der Nacht wechselhaft und vor allem im Westen und Norden gewittrige Regenfälle. Tiefstwerte um 18 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen teils länger sonnig, teils bewölkt; besonders im Süden lokale Schauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 25 und 31 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.07.2023 09:45 Uhr