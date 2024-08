Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 28 bis 33 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne und nur wenige Wolken. Ab dem Nachmittag besonders in den fränkischen Bergen lokale Schauer und Wärmegewitter möglich bei Höchstwerten von 28 bis 33 Grad, in der Nacht Tiefstwerte um 17 Grad. Bis zum Montag bleibt es weiter überwiegend sonnig, die Temperaturen ändern sich kaum, es kann vereinzelt Wärmegewitter geben.

