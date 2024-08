Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei 27 bis 34 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts scheint ungetrübt die Sonne bei 27 bis 34 Grad. Ab dem Nachmittag sind in den Alpen und im Bayerischen Wald Wärmegewitter möglich. Die Nacht wird meist sternenklar bei Werten um 16 Grad. Morgen und am Wochenende weiterhin sonnig mit einzelnen Wärmegewittern. Tageshöchstwerte dann zwischen 26 und 33 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2024 10:15 Uhr