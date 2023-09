Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 27 bis 31 Grad, am westlichen Alpenrand leichtes Schauer- und Gewitterrisiko. In der Nacht sternenklar, zum frühen Morgen hin örtlich Nebel. Tiefstwerte 16 bis 11 Grad. Bis zum Dienstag weiterhin sonnig und heiß mit nur einzelnen Gewittern. Am Mittwoch bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen, dann deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 15:00 Uhr