Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 26 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit dünnen Schleierwolken. An den Alpen Quellwolken. 26 bis 32 Grad. Kommende Nacht sternenklar. Es kühlt ab auf 17 bis 7 Grad. Morgen ähnlich wie heute, gegen Nachmittag örtlich Gewitter. Und die weiteren Aussichten: Am Montag wechselnd bewölkt, örtlich kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Ab Dienstag wieder freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 12:00 Uhr