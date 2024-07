Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei 25 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit einigen lockeren Wolken. Ab dem späten Nachmittag sind in den Alpen Gewitter möglich. Höchstwerte 25 bis 30 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 15 Grad. Morgen und am Samstag sonnig; ab Nachmittag sind Gewitter möglich, am ehesten in der Nähe der Berge. Am Sonntag teils freundlich, teils bewölkt, von Westen her Schauer und Gewitter. Höchstwerte 26 bis 33, Sonntag maximal 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.07.2024 11:45 Uhr