Meldungsarchiv - 29.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, nur in Unterfranken im Tagesverlauf einige Wolken. Zum Abend hin kann es ganz im Westen schauern oder gewittern. Höchstwerte 25 bis 29 Grad. In der Nacht im Südosten noch länger klar, sonst zunehmend bewölkt und gebietsweise Schauer oder

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2023 06:00 Uhr