Nachrichtenarchiv - 27.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonnenschein, in den Alpen leichte Gewitterneigung. Höchstwerte 25 bis 29 Grad. Kommende Nacht klar und Abkühlung auf 15 Grad. Auch morgen noch sonnig bei Höchstwerten um 30 Grad. Am Dienstag und Mittwoch wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Höchst-Temperaturen dann 20 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2021 15:00 Uhr