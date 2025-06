Das Wetter in Bayern: viel Sonne, bei 23 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne mit einzelnen Schönwetterwolken und Höchstwerten von 23 bis 29 Grad. In der Nacht meist klar bei 17 bis 9 Grad. In den nächsten Tagen geht es sommerlich weiter mit Temperaturen bis zu 34 Grad am Samstag. Am Nachmittag erste Hitzegewitter, am Sonntag von Westen her kräftige Schauer und Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2025 12:00 Uhr