Das Wetter in Bayern: viel Sonne, bei 23 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Es scheint verbreitet die Sonne, nur über dem Bergen können sich Schönwetterwolken bilden. Es wird warm bei 23 bis 29 Grad. In der Nacht meist klar bei 17 bis 9 Grad. In den nächsten Tagen geht es sommerlich weiter mit Temperaturen bis zu 34 Grad am Samstag. Am Nachmittag erste Hitzegewitter, am Sonntag ziehen von Westen her kräftige Schauer und Gewitter heran.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2025 06:00 Uhr