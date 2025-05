Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 23 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei wenigen Wolken. Nur im bayerischen Wald besteht am Nachmittag ein geringes Schauerrisiko. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 29 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten um 9 Grad. Morgen bleibt es sonnig. Im nördlichen Franken können ab Nachmittag Schauer und Gewitter auftreten. Am Samstag ähnlich. Höchstwerte 21 bis 29 Grad. Am Sonntag viele Wolken und zeitweise Regen, bei maximal 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2025 10:00 Uhr