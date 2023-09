Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei 23 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: sonnig mit einigen Wolkenfeldern und mit 23 bis 27 Grad wieder sehr warm. Am Abend kann es in Franken etwas regnen. In der Nacht kühlt es ab auf Werte um 13 Grad. Und die weiteren Aussichten: Morgen mehr Wolken als Sonne, dabei etwas kühler. Ab Sonntag wieder sommerlich warm und nach Nebel recht sonnig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 13:45 Uhr