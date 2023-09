Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 23 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst örtlich Frühnebel, dann durchweg sonnig und bis zu 27 Grad. In der Nacht klar bei Werten um 12 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es tagsüber sonnig und warm bei 24 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 06:00 Uhr