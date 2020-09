Nachrichtenarchiv - 08.09.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne und nur einige lockere Quellwolken. Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad. Auch morgen sonnig und trocken, dabei noch etwas wärmer. Am Donnerstag und Freitag örtlich Schauerneigung, 17 bis 25 Grad. Tiefstwerte in den Nächten zwischen 14 und 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2020 06:00 Uhr